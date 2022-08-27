Выяснилось, как долго можно сидеть в телефоне без вреда здоровью

Офтальмолог Арпине Адамян рассказала, сколько времени можно провести за телефоном и не навредить здоровью. Об этом сообщает агентство "Прайм".

Фото: Unsplash.com Unsplash.com

Эксперт отметила, что синий цвет экрана особенно вреден для сетчатки, что чревато проблемами со зрением, а также дистрофическими болезнями глаз.

Кроме того, человек часто не следит за другими факторами: расстояние от телефона до глаз, положение головы и шеи, а также освещение. Из-за этого могут появляться такие симптомы, как: головная боль, тошнота, слабость, головокружение и быстрая утомляемость.

Адамян рассказала, как правильно пользоваться смартфоном. По ее словам, дети до 5-7 лет вообще не должны использовать телефон для развлечения. Подросткам и взрослым можно пользоваться гаджетом до двух часов в день, при этом необходимо делать перерыв на 15-20 минут.