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3 часа назад

Иммунолог объяснил, чем опасен отказ от жаропонижающих

Мира Маркина

Врач-иммунолог, педиатр Андрей Продеус рассказал, почему при высокой температуре опасно не принимать жаропонижающие препараты. Об этом он сообщил в ролике, опубликованном в его Telegram-канале.

По словам медика, температура является показателем болезни. При высоких цифрах на градуснике, выше 38 градусов, у детей могут появиться судороги, поэтому врачи не рекомендуют отказываться от лекарств.

"Сильно высокая температура может привести к судорогам, и уже лечить будем не только инфекцию, но и заболевание в виде судорог", — сказал Андрей Продеус.

Он добавил, что на детей рассчитаны два жаропонижающих препарата: это парацетамол и ибупрофен.

Ранее врач назвал самый опасный напиток для пожилых.

Новости,Видео,Андрей Продеус,
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