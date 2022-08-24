Иммунолог объяснил, чем опасен отказ от жаропонижающих

Врач-иммунолог, педиатр Андрей Продеус рассказал, почему при высокой температуре опасно не принимать жаропонижающие препараты. Об этом он сообщил в ролике, опубликованном в его Telegram-канале.

По словам медика, температура является показателем болезни. При высоких цифрах на градуснике, выше 38 градусов, у детей могут появиться судороги, поэтому врачи не рекомендуют отказываться от лекарств.

"Сильно высокая температура может привести к судорогам, и уже лечить будем не только инфекцию, но и заболевание в виде судорог", — сказал Андрей Продеус.