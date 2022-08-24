Врач назвал самый опасный напиток для пожилых

По словам медика, опаснее всего для людей в возрасте алкогольные напитки. Они ускоряют работу сердца и сильно увеличивают его потребность в кислороде. Если человек страдает от атеросклероза, спиртное резко повышает риск сердечно-сосудистых "катастроф", в том числе инфаркта.

Врач-диетолог посоветовал отказаться от алкоголь, заменив его на чай. Этот напиток, по словам Гинзбурга, замедляется процессы старения. Кроме того, он порекомендовал пить ягодные морсы, так как они богаты полезными витаминами и микроэлементами. Однако важно, чтобы они не содержали сахар, так как сладкие напитки на втором месте по опасности для пожилых людей.