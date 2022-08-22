Новости
Коронавирус
Болезни и лекарства
Наука
Народная медицина
ЗОЖ
+30° в 
USD 59.74EUR 59.53
Войти в почту
3 часа назад

Раскрыты последствия неправильного приема активированного угля

Мария Иглина

Терапевт, старший медицинский консультант "Теледоктор24" Нэя Георгиева и гастроэнтеролог, гепатолог филиала израильской клиники "Хадасса" в Сколково Андрей Якушев рассказали, в каких случаях активированный уголь может нанести вред здоровью. Подробностями эксперты поделились в беседе с "Лентой.ру".

Раскрыты последствия приема активированного угля
Фото: wikimedia.orgwikimedia.org

По словам Георгиевой, бесконтрольный прием активированного угля небезопасен:

"Не нужно "чистить" печень или кишечник с его помощью. Также нельзя пить уголь, в надежде вылечить акне".

Неправильный прием препарата может привести к запорам и дисбактериозу.

А гастроэнтеролог Андрей Якушев добавил, что активированный уголь является неплохим сорбентом, однако он может абсорбировать не все, поэтому в случае отравления нужна консультация токсиколога.

"Из минусов использования препарата можно назвать его высокую эффективную дозу. Нужно принимать от пяти таблеток. К тому же, кроме уже названного запора, он может вызывать гиповитаминоз при длительном применении",

— уточнил Якушев.

Эксперты добавили, что без консультации врача уголь нельзя принимать дольше трех дней. Также он противопоказан детям младше трех лет.

Ранее ученые разработали лекарство от пищевой аллергии.

Новости,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители