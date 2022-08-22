Раскрыты последствия приема активированного угля

Терапевт, старший медицинский консультант "Теледоктор24" Нэя Георгиева и гастроэнтеролог, гепатолог филиала израильской клиники "Хадасса" в Сколково Андрей Якушев рассказали, в каких случаях активированный уголь может нанести вред здоровью. Подробностями эксперты поделились в беседе с "Лентой.ру".
По словам Георгиевой, бесконтрольный прием активированного угля небезопасен:
"Не нужно "чистить" печень или кишечник с его помощью. Также нельзя пить уголь, в надежде вылечить акне".
Неправильный прием препарата может привести к запорам и дисбактериозу.
А гастроэнтеролог Андрей Якушев добавил, что активированный уголь является неплохим сорбентом, однако он может абсорбировать не все, поэтому в случае отравления нужна консультация токсиколога.
"Из минусов использования препарата можно назвать его высокую эффективную дозу. Нужно принимать от пяти таблеток. К тому же, кроме уже названного запора, он может вызывать гиповитаминоз при длительном применении",
— уточнил Якушев.
Эксперты добавили, что без консультации врача уголь нельзя принимать дольше трех дней. Также он противопоказан детям младше трех лет.