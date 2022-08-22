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2 часа назад

Ученые разработали лекарство от пищевой аллергии

Мира Маркина

Ученые из Чикагского университета разработали полимерные мицеллы бутирата, которые эффективно противодействуют аллергии на арахис. Результаты работы представят на осеннем собрании Американского химического общества (ACS).

Ученые разработали лекарство от пищевой аллергии
Фото: unsplashunsplash

Некоторые бактерии в кишечном микробиоме производят бутират, который увеличивает количество полезных бактерий и поддерживает слизистую оболочку кишечника. Если микробиом человека нездоров и в нем отсутствуют бактерии, продуцирующие бутират, фрагменты частично переваренной пищи могут просачиваться через стенку кишечника и вызывать аллергию. В некоторых случаях аллергическая реакция может привести к летальному исходу.

"У бутирата очень неприятный запах прогорклого масла, вкус тоже оставляет желать лучшего. Пациенты просто не будут его есть. И даже если бы люди принимали его, бутират бы переваривался еще до того, как достигал своего местоназначения",

– пояснили эксперты.

Чтобы решить проблему, эксперты полемизировали бутират. После серии удачных экспериментов на грызунах, ученые пришли к выводу, что новый способ лечения может быть эффективен при работе с любой пищевой аллергией.

В будущем исследователи планируют проверить свою разработку на более крупных животных, а затем на людях.

Напомним, ранее "Рамблер" рассказывал об эпидемии нервной аллергии.

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