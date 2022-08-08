Стало известно об эпидемии нервной аллергии

Заведующий взрослой поликлиникой Видновской РКБ Минздрава МО Тимур Асанов заявил, что в России растет количество пациентов с кожным зудом, сыпью, волдырями и крапивницей. Подробностями медик поделился с Общественной службой новостей.

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Также, Асанов отметил, что иногда люди жалуются на головные боли, тошноту. Именно так проявляется нервная аллергия. Специалист добавил, что чаще всего нервная аллергия встречается у молодежи 20-30 лет.

По словам Асанова, аллергия в основном развивается у тех, кто сильно не приемлет ситуацию, психологически протестует против нее. Нервную аллергию никогда нельзя оставлять без лечения. Если вы обнаружили симптомы, то необходимо сразу обращаться к врачу.

Также на нервной почве может развиться гипертония, астма, ожирение и другие серьезные расстройства.