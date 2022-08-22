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1 час назад

Врач назвала самый полезный виноград

Мира Маркина

Диетолог Нурия Дианова в беседе с "Газетой.Ru" рассказала, какой виноград полезнее всего.

По словам эксперта, при выборе винограда лучше отдавать предпочтение темному – в нем больше антиоксидантов и флавоноидов, которые защищают организм от негативного влияния неправильного питания:

"Благодаря полифенолам снижается уровень холестерина, уменьшается риск появления холестериновых бляшек, виноград можно назвать хорошим средством для профилактики атеросклероза",

– добавила медик.

Дианова также отметила, что иногда виноград можно есть вместе с косточками, тщательно их пережевывая – так организм получит больше полезных веществ. При этом пациентам, страдающим сахарным диабетом и жировой болезнью почек, от ягоды следует отказаться:

"Проблема в том, что в винограде очень много фруктозы, поэтому за один раз можно съедать не более ста граммов продукта. Лучше есть виноград не как отдельное блюдо, а в виде перекуса, также можно добавить к нему орехи или творог, тогда уровень глюкозы в крови не будет резко подниматься".

Ранее "Рамблер" рассказывал о том, что ученые обнаружили ягоду, которая регулирует уровень сахара в крови.

Новости,Видео,Нурия Дианова,
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