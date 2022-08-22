Врач назвала самый полезный виноград

"Проблема в том, что в винограде очень много фруктозы, поэтому за один раз можно съедать не более ста граммов продукта. Лучше есть виноград не как отдельное блюдо, а в виде перекуса, также можно добавить к нему орехи или творог, тогда уровень глюкозы в крови не будет резко подниматься".