Ученые обнаружили ягоду, которая регулирует сахар в крови

Инсулин и уровень сахара в крови — два основных термина, используемых, когда дело касается диабета. Пациенты с этим заболеванием либо не могут вырабатывать инсулин, либо не производят его в достаточном количестве, или же вырабатываемый инсулин оказывается неэффективен. Однако недостаток гормона приводит к накоплению глюкозы в крови, что повышает риск дальнейших осложнений. На жизнь при диабете может сильно повлиять питание и образ жизни. Согласно исследованиям, среди ягод есть одна, которая помогает при диабете. Подробнее об этом читайте в материале "Рамблера".

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Резистентность к инсулину указывает на то, что мышцы, жир и печень не в состоянии правильно реагировать на гормон. Это означает, что клетки не могут легко поглощать глюкозу из крови, в результате чего уровень сахара в крови резко возрастает. При этом повышение чувствительности к инсулину важно и для предотвращения развития диабета второго типа.

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Сразу несколько доклинических и клинических исследований показали, что улучшить резистентность к инсулину может черника.

Эта ягода, как выяснили ученые, повысить чувствительность к инсулину. Об этом говорится в исследовании, опубликованном в журнале Antioxidants. Исследование проводилось не только на животных, но и на людях. Его результаты, что перекус черникой может оказывать антидиабетическое действие.

Такой эффект черники связан с ее составом — черника богата полифенолами и антоциановыми соединениями.

Помимо эффективного воздействия на чувствительность и резистентность к инсулину, в другой исследовательской статье, опубликованной в журнале Nutrients, говорится, что фрукт может помочь в регуляции уровня сахара в крови.

В ходе исследования участники питались углеводами с черникой и нее. А углеводы, как известно, расщепляются до глюкозы, как только попадают в организм.

После такой диеты у всех участников взяли кровь. Оказалось, что всего через 15 минут после еды в группе, которая ела углеводы с черникой, наблюдались более низкие скачки сахара в крови, чем у тех, кто ел просто углеводы.

Эти результаты показывают, что черника может помочь организму контролировать уровень сахара в крови после употребления простых углеводов.