Врач объяснил, чем опасен запах гари и как уберечь здоровье

22 августа жители Москвы и Подмосковья вновь пожаловались на запах гари и сильный смог. "Рамблер" побеседовал с врачом Денисом Прокофьевым и выяснил, могут ли эти последствия лесных пожаров навредить здоровью.
Прокофьев пояснил, что смог – это зачастую угарный газ, который представляет серьезную опасность, поскольку человек дышит кислородом:
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"И если содержание кислорода в воздухе будет снижено, и большую часть будет составлять угарный газ, это приведет к угнетению деятельности центральной нервной системы, сердечно-сосудистой системы, и в случае большой концентрации угарного газа возможны множество проблем, вплоть до летального исхода". Чтобы обезопасить себя, медик посоветовал приобрести кислородные концентраторы:
Чтобы обезопасить себя, медик посоветовал приобрести кислородные концентраторы:
"Это прибор, который генерирует кислород, и с помощью маски он поступает в организм. В условиях гипоксии важно принимать антигипоксанты небольшим курсом, хотя бы в течение 30-ти дней". Однако, по словам специалиста, по возможности лучшим решением будет покинуть район до тех пор, пока ситуация не нормализуется.