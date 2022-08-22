Врач объяснил, чем опасен запах гари и как уберечь здоровье

"Это прибор, который генерирует кислород, и с помощью маски он поступает в организм. В условиях гипоксии важно принимать антигипоксанты небольшим курсом, хотя бы в течение 30-ти дней".

Однако, по словам специалиста, по возможности лучшим решением будет покинуть район до тех пор, пока ситуация не нормализуется.

Прокофьев Денис Александрович Врач общей практики, врач-кардиолог, заведующий структурным подразделением, обладатель статуса "Московский врач"