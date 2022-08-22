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3 часа назад

Врач объяснил, чем опасен запах гари и как уберечь здоровье

Мира Маркина
Прокофьев Денис Александровичэксперт

22 августа жители Москвы и Подмосковья вновь пожаловались на запах гари и сильный смог. "Рамблер" побеседовал с врачом Денисом Прокофьевым и выяснил, могут ли эти последствия лесных пожаров навредить здоровью.

Врач объяснил, чем опасен запах гари и как уберечь здоровье
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Прокофьев пояснил, что смог – это зачастую угарный газ, который представляет серьезную опасность, поскольку человек дышит кислородом:

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"И если содержание кислорода в воздухе будет снижено, и большую часть будет составлять угарный газ, это приведет к угнетению деятельности центральной нервной системы, сердечно-сосудистой системы, и в случае большой концентрации угарного газа возможны множество проблем, вплоть до летального исхода".
Чтобы обезопасить себя, медик посоветовал приобрести кислородные концентраторы:
Прокофьев Денис Александрович
Прокофьев Денис АлександровичВрач общей практики, врач-кардиолог, заведующий структурным подразделением, обладатель статуса "Московский врач"

Чтобы обезопасить себя, медик посоветовал приобрести кислородные концентраторы:

"Это прибор, который генерирует кислород, и с помощью маски он поступает в организм. В условиях гипоксии важно принимать антигипоксанты небольшим курсом, хотя бы в течение 30-ти дней".
Однако, по словам специалиста, по возможности лучшим решением будет покинуть район до тех пор, пока ситуация не нормализуется.
Прокофьев Денис Александрович
Прокофьев Денис АлександровичВрач общей практики, врач-кардиолог, заведующий структурным подразделением, обладатель статуса "Московский врач"

Однако, по словам специалиста, лучшим решением будет покинуть район до тех пор, пока ситуация не нормализуется.

В заключение Прокофьев напомнил:

"Антидотом угарного газа является кислород. И чем больше кислорода человек будет получать, неважно каким способом, тем лучше. Кислород даст улучшение состояния.".
Прокофьев Денис Александрович
Прокофьев Денис АлександровичВрач общей практики, врач-кардиолог, заведующий структурным подразделением, обладатель статуса "Московский врач"

Ранее "Рамблер" объяснял, что делать сердечникам при появлении запаха гари.

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