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55 минут назад

Врач объяснил, что делать сердечникам при появлении запаха гари

Мира Маркина

Для людей с кардиологическими проблемами запах гари особенно опасен, предупредил внештатный кардиолог Минздрава Сергей Бойцов. Журналисты РИА Новости узнали у эксперта, что предпринять таким пациентам в период пожаров и задымлений.

Врач объяснил, что делать сердечникам при появлении запаха гари
Фото: unsplash.comunsplash.com

В первую очередь врач порекомендовал плотно закрыть окна. Если в помещении есть кондиционер, можно включить его, чтобы человеку не стало хуже от духоты. Нет – следует сократить пребывание в комнате, окна которой выходят на солнечную сторону.

Прекращать терапию, назначенную врачом, не стоит, подчеркнул эксперт.

Также Бойцов призвал “сердечников” использовать возможность переезда в место, где концентрация смога и запаха гари снижена или ее нет вовсе.

Ранее мы писали о том, как быстро поднять давление в домашних условиях.

Новости,Сергей Бойцов,
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