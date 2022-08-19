Врач объяснил, что делать сердечникам при появлении запаха гари

Для людей с кардиологическими проблемами запах гари особенно опасен, предупредил внештатный кардиолог Минздрава Сергей Бойцов. Журналисты РИА Новости узнали у эксперта, что предпринять таким пациентам в период пожаров и задымлений.

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В первую очередь врач порекомендовал плотно закрыть окна. Если в помещении есть кондиционер, можно включить его, чтобы человеку не стало хуже от духоты. Нет – следует сократить пребывание в комнате, окна которой выходят на солнечную сторону.

Прекращать терапию, назначенную врачом, не стоит, подчеркнул эксперт.

Также Бойцов призвал “сердечников” использовать возможность переезда в место, где концентрация смога и запаха гари снижена или ее нет вовсе.

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