Врач: постельное белье может спровоцировать рак

"Рано или поздно может возникнуть рак верхних или нижних дыхательных путей. Грубо говоря, легких, гортани, вплоть до носа — где у кого слабое место. Дыхательные пути пострадают в любом случае. И кожа страдает, тоже возможны различные раковые изменения. Кому-то достаточно и малого времени, чтобы возникли проблемы с легкими. Все зависит от иммунной системы",