Врач: постельное белье может спровоцировать рак

Кандидат медицинских наук Андрей Кондрахин в беседе с "Вечерней Москвой" рассказал, как постельное белье может спровоцировать развитие смертельных недугов. Эксперт отметил, что для человека представляет серьезную опасность формальдегид, который нередко содержится в изделиях:
"Формальдегид, по сути, является канцерогенным веществом, у него есть свойство менять ДНК клетки. В 70-х годах строились так называемые фенольные дома, у которых утеплитель был из минеральной ваты на феноле. На качество здоровья фенол оказывает прямое действие".
По словам медика, регулярное использование постельного белья с формальдегидом может привести к развитию онкологии.
"Рано или поздно может возникнуть рак верхних или нижних дыхательных путей. Грубо говоря, легких, гортани, вплоть до носа — где у кого слабое место. Дыхательные пути пострадают в любом случае. И кожа страдает, тоже возможны различные раковые изменения. Кому-то достаточно и малого времени, чтобы возникли проблемы с легкими. Все зависит от иммунной системы",
– объяснил эксперт.
Чтобы предупредить негативные последствия, врач посоветовал стирать постельное белье сразу же после покупки. При этом он уточнил, что гарантировано выявить наличие формальдегида могут только специалисты.
Напомним, ранее "Рамблер" рассказывал о ночном симптоме рака, которым поначалу пренебрегают пациенты.