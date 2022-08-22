Врач раскрыл четыре вида головной боли

Врач Валентин Шишкин в интервью Ura.ru раскрыл четыре вида головной боли, с которыми сталкиваются люди по тем или иным причинам.

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"Первая — мигрени, вторая — головные боли напряжения, третья — это кластерная головная боль, четвертая — вторичная головная боль, связанная с другими заболеваниями. Первые три являются самостоятельными заболеваниями и лечатся",

– пояснил медик.

По мнению Шишкина, мигрень – генетически опосредованная болезнь, а вот боль напряжения – самая распространенная причина головной боли, которую могут спровоцировать работа за компьютером, вождение автомобиля и другие будничные причины.

Кластерные боли присущи больше мужчинам и, как правило, возникают ночью. Проявляются в виде боли в глазу и головной боли с одной стороны. Вторичные головные боли – самые редкие:

"Они связаны с опухолями, вялотекущими инфекционными поражениями центральной нервной системы или являются симптом острых вирусных инфекций".

Ранее "Рамблер" сообщал о том, что врач раскрыла опасные при головной боли продукты.