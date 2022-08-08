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3 часа назад

Врач раскрыла опасные при головной боли продукты

Мира Маркина

Диетолог Елена Соломатина в беседе с "Вечерней Москвой"перечислила продукты, которые опасно употреблять при головной боли.

Врач раскрыла опасные при головной боли продукты
Фото: unsplashunsplash

Медик подчеркнула, что в зависимости от причины головной боли реакция на еду может быть разная. К примеру, если неприятные ощущения вызваны пониженным давлением, купировать боль поможет соленый огурец, но если давление повышено этот продукт будет бесполезен.

Кроме того, существует ряд продуктов, от которых лучше отказаться при любом виде головной боли:

"Если болит голова от вина, сыра и шоколада, когда человек убирает эти продукты, боль пропадает. Копченые и содержащие нитрит натрия продукты нужно убирать во всех случаях, несмотря на то, отчего болит голова".

Справиться с головной болью поможет прогулка на свежем воздухе. Если же боль возникает регулярно, нужно обратиться к врачу.

"Если человек знает, что ему не хватает сна, ему поможет ромашковый чай. Можно перед засыпанием есть вишню, черешню. Очень хорошо черничный сок помогает, но не на ночь, а днем или утром",

– добавила Соломатина.

Напомним, ранее "Рамблер" рассказывал, почему кружится голова.

Болезни и лекарства,Елена Соломатина,
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