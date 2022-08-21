Названа смертельная доза алкоголя

Врач-нарколог Марина Калюжная рассказала, какая доза алкоголя вызывает мгновенную смерть. Об этом сообщает URA.Ru.

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По словам медика, к остановке кровотока и сердца приводят пять промилле спиртного. Однако вероятность того, что человек умрет, зависит от его физических возможностей.

Нарколог призвала не рисковать, выпивая лишнюю банку спиртного, так как никто не знает, окажется она последней или нет.

При этом Марина Калюжная отметила, что от передозировки алкоголем можно спасти. Необходима вызвать у человека искусственную рвоту и заставить его выпить активированный уголь. Также, по словам врача, нужно обязательно сразу вызвать скорую помощь.