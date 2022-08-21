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2 часа назад

Названа смертельная доза алкоголя

Мира Маркина

Врач-нарколог Марина Калюжная рассказала, какая доза алкоголя вызывает мгновенную смерть. Об этом сообщает URA.Ru.

Названа смертельная доза алкоголя
Фото: pxhere.compxhere.com

По словам медика, к остановке кровотока и сердца приводят пять промилле спиртного. Однако вероятность того, что человек умрет, зависит от его физических возможностей.

Нарколог призвала не рисковать, выпивая лишнюю банку спиртного, так как никто не знает, окажется она последней или нет.

При этом Марина Калюжная отметила, что от передозировки алкоголем можно спасти. Необходима вызвать у человека искусственную рвоту и заставить его выпить активированный уголь. Также, по словам врача, нужно обязательно сразу вызвать скорую помощь.

Ранее стало известно, что в России создана новая вакцина от коронавируса.

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