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2 часа назад

Врач рассказала, у кого укус комара вызывает анафилаксию

Мира Маркина

Комары и оводы могут быть чрезвычайно опасны, если у вас нарушены естественные защитные функции организма, предупредила ревматолог и кандидат медицинских наук Галина Слободина. Ее цитирует URA.RU.

Врач рассказала, у кого укус комара вызывает анафилаксию
Фото: unsplash.comunsplash.com

Врач объяснила, что яд крылатых насекомых (пчел, комаров, слепней, шершней, оводов) в организме с реактивным иммунным ответом запускает чрезвычайно бурную реакцию. В результате пациент попадает в больницу с анафилактическим шоком.

Слободина также отметила, что с такой реакцией организма на укусы насекомых могут столкнуться люди с заболеваниями желудочно-кишечного тракта и какой-либо аллергией. Чтобы точно узнать, может ли встреча с насекомыми закончиться госпитализацией, врач рекомендовала пройти обследование у аллерголога.

Ранее “Рамблер” рассказывал, что делать, если у вас аллергия на лекарственные препараты.

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