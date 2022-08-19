Врач рассказала, у кого укус комара вызывает анафилаксию

Комары и оводы могут быть чрезвычайно опасны, если у вас нарушены естественные защитные функции организма, предупредила ревматолог и кандидат медицинских наук Галина Слободина. Ее цитирует URA.RU.

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Врач объяснила, что яд крылатых насекомых (пчел, комаров, слепней, шершней, оводов) в организме с реактивным иммунным ответом запускает чрезвычайно бурную реакцию. В результате пациент попадает в больницу с анафилактическим шоком.

Слободина также отметила, что с такой реакцией организма на укусы насекомых могут столкнуться люди с заболеваниями желудочно-кишечного тракта и какой-либо аллергией. Чтобы точно узнать, может ли встреча с насекомыми закончиться госпитализацией, врач рекомендовала пройти обследование у аллерголога.

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