Аллергия на лекарства: что о ней следует знать и можно ли вылечить

Жить с любым видом аллергии довольно непросто, потому каждый, кто подвержен аллергическим реакциям интересуется вопросами, можно ли от этого избавиться и что важно знать каждому аллергику. В этом материале "Рамблер" задал вышеперечисленные вопросы эксперту. В частности, обсудили, что делать тем, у кого была замечена аллергия на лекарственные средства.
По словам нашего собеседника, такого понятия как аллергическая реакция на лекарства – нет, а есть нежелательные побочные действия от препаратов. Одно из них - риск развития аллергии, которая может проявляться в виде аллергической крапивницы, отека Квинке, анафилактического шока.
Если человек дом решит делать внутримышечные инъекции и вдруг произойдет аллергическая реакция, спасти его будет сложно. Поэтому в амбулаторной практике будет предпочтителен пероральный прием лекарственных средств во избежании проявлений аллергической реакции.