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37 минут назад

Аллергия на лекарства: что о ней следует знать и можно ли вылечить

Мира Маркина
Прокофьев Денис Александровичэксперт

Жить с любым видом аллергии довольно непросто, потому каждый, кто подвержен аллергическим реакциям интересуется вопросами, можно ли от этого избавиться и что важно знать каждому аллергику. В этом материале "Рамблер" задал вышеперечисленные вопросы эксперту. В частности, обсудили, что делать тем, у кого была замечена аллергия на лекарственные средства.

Аллергия на лекарства: что о ней следует знать и можно ли вылечить
Фото: stock.adobe.comstock.adobe.com

По словам нашего собеседника, такого понятия как аллергическая реакция на лекарства – нет, а есть нежелательные побочные действия от препаратов. Одно из них - риск развития аллергии, которая может проявляться в виде аллергической крапивницы, отека Квинке, анафилактического шока.

К сожалению, предсказать развитие аллергической реакции на тот или иной препарат невозможно. И, соответственно, вылечить ее тоже невозможно. Поэтому если у человека есть реакция, он должен относиться к этому серьезно и каждый раз, когда он идет на консультацию к врачу, сообщать о наличии аллергической реакции. Она может быть вызвана не столько на класс препаратов, а на препарат конкретного торгового названия. Если у человека развивается сильнейшее проявление аллергии в виде анафилактического шока или отека Квинке, то это будет возникать вне зависимости от дозы. Поэтому минимизировать ее нецелесообразно. Я бы очень предостерег пациентов во избежание серьезных осложнений использовать в амбулаторной практике дома формы для внутривенного или внутримышечного введения.
Прокофьев Денис Александрович
Прокофьев Денис АлександровичВрач общей практики, врач-кардиолог, заведующий структурным подразделением, обладатель статуса "Московский врач"

Если человек дом решит делать внутримышечные инъекции и вдруг произойдет аллергическая реакция, спасти его будет сложно. Поэтому в амбулаторной практике будет предпочтителен пероральный прием лекарственных средств во избежании проявлений аллергической реакции.

Болезни и лекарства,
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