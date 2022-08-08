Аллергия на лекарства: что о ней следует знать и можно ли вылечить

К сожалению, предсказать развитие аллергической реакции на тот или иной препарат невозможно. И, соответственно, вылечить ее тоже невозможно. Поэтому если у человека есть реакция, он должен относиться к этому серьезно и каждый раз, когда он идет на консультацию к врачу, сообщать о наличии аллергической реакции. Она может быть вызвана не столько на класс препаратов, а на препарат конкретного торгового названия. Если у человека развивается сильнейшее проявление аллергии в виде анафилактического шока или отека Квинке, то это будет возникать вне зависимости от дозы. Поэтому минимизировать ее нецелесообразно. Я бы очень предостерег пациентов во избежание серьезных осложнений использовать в амбулаторной практике дома формы для внутривенного или внутримышечного введения.



Прокофьев Денис Александрович Врач общей практики, врач-кардиолог, заведующий структурным подразделением, обладатель статуса "Московский врач"