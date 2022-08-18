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2 часа назад

В России появится уникальная линейка тестов на вирусы

Мира Маркина

Специалисты Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) сейчас работают над созданием специальных тест-систем для оперативного ПЦР-анализа известных науке вирусов. Соответствующая новость появилась на сайте “Известий”.

В России появится уникальная линейка тестов на вирусы
Фото: unsplash.comunsplash.com

Сообщается, что разработка позволит распознавать не только уже известные штаммы распространенных в мире вирусов, но и обнаруживать новые – благодаря возможности быстро адаптировать тесты. Это необходимо для того, чтобы вовремя отслеживать появление высококонтагиозных инфекций, а также как можно скорее назначить эффективное лечение пациентам.

“Довольно часто картина вирусной инфекции смазана, и врачу сложно ориентироваться, с какой именно инфекцией он имеет дело”,

— объяснила Алина Кобозева, врач общей практики Цифровой клиники ВСК.

Собеседники издания отметили, что на сегодняшний день в мире недостаточно тест-систем для анализа вирусов. Если ученым ФМБА удастся достичь успеха в разработке линейки, это будет настоящий прорыв в области эпидемиологии в частности и медицины в целом.

Скоро наступит осень — время, когда обостряются многие болезни. Ранее “Рамблер” рассказывал, кто находится в группе риска в период межсезонья.

Новости,ФМБА России,
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