В России появится уникальная линейка тестов на вирусы

Специалисты Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) сейчас работают над созданием специальных тест-систем для оперативного ПЦР-анализа известных науке вирусов. Соответствующая новость появилась на сайте “Известий”.

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Сообщается, что разработка позволит распознавать не только уже известные штаммы распространенных в мире вирусов, но и обнаруживать новые – благодаря возможности быстро адаптировать тесты. Это необходимо для того, чтобы вовремя отслеживать появление высококонтагиозных инфекций, а также как можно скорее назначить эффективное лечение пациентам.

“Довольно часто картина вирусной инфекции смазана, и врачу сложно ориентироваться, с какой именно инфекцией он имеет дело”,

— объяснила Алина Кобозева, врач общей практики Цифровой клиники ВСК.

Собеседники издания отметили, что на сегодняшний день в мире недостаточно тест-систем для анализа вирусов. Если ученым ФМБА удастся достичь успеха в разработке линейки, это будет настоящий прорыв в области эпидемиологии в частности и медицины в целом.

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