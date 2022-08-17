Названы упражнения, которые продлевают жизнь

"Упражнения на выносливость могут помочь справиться как с выпадением волос, так и с поседением, а также увеличить продолжительность жизни на годы. Ранние исследования показали, что упражнения на выносливость могут предотвратить старение тела и даже увеличить продолжительность жизни",