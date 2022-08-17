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1 час назад

Названы упражнения, которые продлевают жизнь

Мария Иглина

Врач-терапевт Ирина Андреева заявила, что упражнения на выносливость могут увеличить продолжительность жизни и даже помочь справиться с поседением. Подробностями эксперт поделилась с МедикФорум.

"Упражнения на выносливость могут помочь справиться как с выпадением волос, так и с поседением, а также увеличить продолжительность жизни на годы. Ранние исследования показали, что упражнения на выносливость могут предотвратить старение тела и даже увеличить продолжительность жизни",

— рассказала медик.

Так, упражнения на выносливость включают в себя любой тип аэробной активности, как быстрая ходьба или езда на велосипеде, которые улучшают кардио-респираторную выносливость.

Отмечается, что было проведено исследование, которое показало, что преждевременное старение органов было полностью предотвращено у мышей, которые бегали на беговой дорожке три раза в неделю в течение пяти месяцев.

Ранее были раскрыты привычки, вызывающие преждевременную смерть.

Новости,Видео,Ирина Андреева,
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