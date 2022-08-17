Названы упражнения, которые продлевают жизнь

Врач-терапевт Ирина Андреева заявила, что упражнения на выносливость могут увеличить продолжительность жизни и даже помочь справиться с поседением. Подробностями эксперт поделилась с МедикФорум.
"Упражнения на выносливость могут помочь справиться как с выпадением волос, так и с поседением, а также увеличить продолжительность жизни на годы. Ранние исследования показали, что упражнения на выносливость могут предотвратить старение тела и даже увеличить продолжительность жизни",
— рассказала медик.
Так, упражнения на выносливость включают в себя любой тип аэробной активности, как быстрая ходьба или езда на велосипеде, которые улучшают кардио-респираторную выносливость.
Отмечается, что было проведено исследование, которое показало, что преждевременное старение органов было полностью предотвращено у мышей, которые бегали на беговой дорожке три раза в неделю в течение пяти месяцев.