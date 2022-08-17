Раскрыты привычки, вызывающие преждевременную смерть

Эксперты раскрыли привычки, провоцирующие преждевременную смерть. Об этом сообщает портал Eat This, Not That!.

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Как отметил Тим Макафи, возглавляющий Управление по вопросам курения и здоровья в американском Центре по контролю и профилактике заболеваний, главной причиной преждевременной смерти в США является курение. По словам эксперта, эта привычка в среднем укорачивает жизнь женщин на 11 лет, а жизнь мужчин на 12.

Норвежский диетолог Ларс Тор Фаднес, в свою очередь, подчеркнул, что злоупотребление полуфабрикатами чревато сердечно-сосудистыми заболеваниями и раком.

Норвежская исследовательница Трине Мохолд убеждена, что ранней смерти также способствует малоподвижный образ жизни, а американский психолог Мишель Дреруп напомнила о важности сна – по ее мнению, чем короче сон, тем короче жизнь.