Раскрыты привычки, вызывающие преждевременную смерть

Эксперты раскрыли привычки, провоцирующие преждевременную смерть. Об этом сообщает портал Eat This, Not That!.
Как отметил Тим Макафи, возглавляющий Управление по вопросам курения и здоровья в американском Центре по контролю и профилактике заболеваний, главной причиной преждевременной смерти в США является курение. По словам эксперта, эта привычка в среднем укорачивает жизнь женщин на 11 лет, а жизнь мужчин на 12.
Норвежский диетолог Ларс Тор Фаднес, в свою очередь, подчеркнул, что злоупотребление полуфабрикатами чревато сердечно-сосудистыми заболеваниями и раком.
Норвежская исследовательница Трине Мохолд убеждена, что ранней смерти также способствует малоподвижный образ жизни, а американский психолог Мишель Дреруп напомнила о важности сна – по ее мнению, чем короче сон, тем короче жизнь.
По словам научного сотрудника Австралийского университета Анжелы Вуд для сохранения здоровья важно либо отказаться от алкоголя совсем, либо употреблять его в умеренных количествах.
Напомним, ранее "Рамблер" рассказывал, можно ли быть здоровым, имея вредные привычки.