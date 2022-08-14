Можно ли быть здоровым, имея вредные привычки

Когда врач задает вопрос о вредных привычках, порой даже не знаешь, что отвечать. Если я пью только по пятницам, это уже считается вредной привычкой? А если курю, но эпизодически. "Рамблер" выяснил, когда привычка становится вредной.

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Вредная привычка — повторяющееся негативное поведение, которое приводит к ухудшению качества жизни и состояния здоровья.

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Однако даже одна выкуренная сигарета или выпитый бокал спиртного наносят нашему организму вред. Например, сигареты раздражает слизистую оболочку, увеличивает нагрузку на сердце из-за окиси углерода в дыме, сужает кровеносные сосуды, повышает артериальное давление.

После разового употребления организму проще восстановиться, а постоянное портит здоровье в течение долгих лет.

"Самая большая проблема вредных привычек заключается в том, что они не должны быть ежедневными. Хроническое употребление алкоголя — это ежедневное его применение, хронический курильщик — тот, кто курит ежедневно. Если от пагубных привычек не удается избавиться, их нужно стараться снижать. Что касается сигарет, снижать количество выкуриваемых сигарет, что касается алкоголя — не употреблять его каждый день".

Прокофьев Денис Александрович Врач общей практики, врач-кардиолог, заведующий структурным подразделением, обладатель статуса "Московский врач"

Большинству людей хорошо известно, к чему приводят пагубные привычки: рак, многочисленные болезни и преждевременная гибель клеток, угнетенное состояние и депрессия, низкая выносливость и общая вялость, ряд физиологических нарушений в пожилом возрасте. Но из-за отложенных последствий, заметить тревожные сигналы об изменениях в организме может быть трудно.

Поэтому врачи советуют отслеживать состояние организма с помощью периодических чек-апов. Помните, принятые сегодня, — это инвестиции в будущее, которые позволяют сохранить здоровье и продлить жизнь