Можно ли быть здоровым, имея вредные привычки

Когда врач задает вопрос о вредных привычках, порой даже не знаешь, что отвечать. Если я пью только по пятницам, это уже считается вредной привычкой? А если курю, но эпизодически. "Рамблер" выяснил, когда привычка становится вредной.
Вредная привычка — повторяющееся негативное поведение, которое приводит к ухудшению качества жизни и состояния здоровья.
Однако даже одна выкуренная сигарета или выпитый бокал спиртного наносят нашему организму вред. Например, сигареты раздражает слизистую оболочку, увеличивает нагрузку на сердце из-за окиси углерода в дыме, сужает кровеносные сосуды, повышает артериальное давление.
После разового употребления организму проще восстановиться, а постоянное портит здоровье в течение долгих лет.
Большинству людей хорошо известно, к чему приводят пагубные привычки: рак, многочисленные болезни и преждевременная гибель клеток, угнетенное состояние и депрессия, низкая выносливость и общая вялость, ряд физиологических нарушений в пожилом возрасте. Но из-за отложенных последствий, заметить тревожные сигналы об изменениях в организме может быть трудно.
Поэтому врачи советуют отслеживать состояние организма с помощью периодических чек-апов. Помните, принятые сегодня, — это инвестиции в будущее, которые позволяют сохранить здоровье и продлить жизнь