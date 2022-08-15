Зуд после душа может говорить о раке крови

Зуд на кожа после горячего душа может сигнализировать о наличии рака крови. Об этом сообщает Express со ссылкой на экспертов Mayo Clinic.

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Основными симптомами рака крови специалисты называют резкую потерю веса, появление синяков и припухлостей без причины, а также ночную потливость. Тем не менее, они говорят, что есть еще один симптом, по которому можно определить заболевание — кожный зуд после горячего душа.

Они отмечают, что после длительного нахождения в горячей воде костный мозг вырабатывает больше эритроцитов, чем обычно. Этот процесс делает кровь гуще, она хуже циркулирует по телу. Из-за этого клетки крови сигнализируют мозгу об аллергии, в результате чего появляется зуд.

Однако не все врачи согласны с тем, что можно поставить такой серьезный диагноз лишь по этому признаку. Врач-терапевт Денис Прокофьев уверен, что организм может воспринимать реакцию как небольшое воспаление, а вода из душа также может выступать аллергеном. Однако для постановки диагноза нужны дополнительные тесты.

"Провести взаимосвязь между аллергией и раком костного мозга мне, как врачу, было бы очень сложно. Когда человек принимает душ, он контактирует с водой. Если это горячий душ, возможна сосудистая реакция, гипермия лица, и множество других реакций. И проведение такого теста, когда человек встал под воду и у него появилась аллергия, он не будет означать наличие рака" Прокофьев Денис Александрович Врач общей практики, врач-кардиолог, заведующий структурным подразделением, обладатель статуса "Московский врач"

Ранее сообщалось, что назван нетипичный симптом развития рака.