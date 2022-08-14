Назван нетипичный симптом развития рака

Врач-оториноларинголог Светлана Зимина заявила, что неприятные запахи изо рта, известные под названием галитоз, могут быть вызваны развитием рака. Об этом сообщает Ura.ru.
По словам медика, при таких заболеваниях, как двенадцатиперстной кишки, ГЭРБ, дивертикулах пищевода, злокачественных новообразований ротоглотки, носоглотки и пищевода, запах изо рта бывает кислым, тухлым, гнильным.
Зимина также отметила, что запах аммиака или гнилых яблок изо рта может сигнализировать о сахарном диабете, а запах мочи говорить о почечной недостаточности.