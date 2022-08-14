Назван нетипичный симптом развития рака

Врач-оториноларинголог Светлана Зимина заявила, что неприятные запахи изо рта, известные под названием галитоз, могут быть вызваны развитием рака. Об этом сообщает Ura.ru.

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По словам медика, при таких заболеваниях, как двенадцатиперстной кишки, ГЭРБ, дивертикулах пищевода, злокачественных новообразований ротоглотки, носоглотки и пищевода, запах изо рта бывает кислым, тухлым, гнильным.

Зимина также отметила, что запах аммиака или гнилых яблок изо рта может сигнализировать о сахарном диабете, а запах мочи говорить о почечной недостаточности.