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2 часа назад

Назван нетипичный симптом развития рака

Мария Иглина

Врач-оториноларинголог Светлана Зимина заявила, что неприятные запахи изо рта, известные под названием галитоз, могут быть вызваны развитием рака. Об этом сообщает Ura.ru.

Назван нетипичный симптом развития рака
Фото: РамблерРамблер

По словам медика, при таких заболеваниях, как двенадцатиперстной кишки, ГЭРБ, дивертикулах пищевода, злокачественных новообразований ротоглотки, носоглотки и пищевода, запах изо рта бывает кислым, тухлым, гнильным.

Зимина также отметила, что запах аммиака или гнилых яблок изо рта может сигнализировать о сахарном диабете, а запах мочи говорить о почечной недостаточности.

Ранее врач объяснила, как выявить скрытую непереносимость меда.

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