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47 минут назад

Онколог сообщил о риске рака из-за удаления родинок

Даша Краснова

Врач-онколог, член европейского общества клинических онкологов ESMO, кандидат медицинских наук Андрей Пылев рассказал об опасности удаления родинок.

Онколог сообщил о риске рака из-за удаления родинок
Фото: социальные сетисоциальные сети

По его словам, если человек удаляет родинку у косметолога без необходимых анализов, то есть риск пропустить злокачественную опухоль. Об этом сообщает URA.RU.

«Если человек удалил родинку у косметолога, а это оказалась не родинка, а злокачественная родинка, то удаление проводится не радикально. Человек не получает дополнительного обследования, лекарственной терапии. У него возникает прогрессирование опухолевого процесса, и он погибает. Если речь идет о меланоме, то так и происходит», — сказал Андрей Пылев.

По словам врача, в онкологических учреждениях можно часть встретить подобные случаи.

«Знаний врача-косметолога не всегда хватает, чтобы заподозрить, что с родинкой что-то не так. Если нет гистологии или удаление проводится неправильно, не тем способом, то потенциально это проблемная история. У меня есть много пациентов, которые приходят с метастазами меланомы. Когда начинаем опрашивать, выясняется, что они когда-то у косметолога удаляли родинки», — уточнил он.

Однако, если все правила были соблюдены, то человеку не может угрожать опасность. Удаление потенциально опасной родинки считается эффективным профилактическим средством от перерождения такого образования в рак.

До этого мы рассказывали про утренний признак рака.

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