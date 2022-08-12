Онколог сообщил о риске рака из-за удаления родинок

«Знаний врача-косметолога не всегда хватает, чтобы заподозрить, что с родинкой что-то не так. Если нет гистологии или удаление проводится неправильно, не тем способом, то потенциально это проблемная история. У меня есть много пациентов, которые приходят с метастазами меланомы. Когда начинаем опрашивать, выясняется, что они когда-то у косметолога удаляли родинки», — уточнил он.