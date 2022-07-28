Врач назвал возможный утренний признак рака

Врач-онколог Андрей Воробьев назвал некоторые утренние симптомы, которые могут указывать на онкологические заболевания, об этом сообщает МедикФорум.

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По словам онкологу, утренняя усталость в некоторых случаях может быть причиной рака крови.

«Внезапное и продолжительное изменение уровня вашей энергии, независимо от того, сколько вы спали, может указывать на лейкемию — рак лейкоцитов», - пояснил Воробьев.

Также он отметил и другие симптомы этого серьезного заболевания. К ним относятся бледность кожных покровов, слабость, довольно резкая потеря веса, частые синяки и кровотечения из носа и десен, одышка.

Доктор также отметил, что эти симптомы вовсе не являются доказательством наличия у вас лейкемии (рака крови), однако проконсультироваться с врачом-терапевтом в таком случае крайне важно.