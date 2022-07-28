Новости
Коронавирус
Болезни и лекарства
Наука
Народная медицина
ЗОЖ
+25° в 
USD 60.22EUR 61.00
Войти в почту
41 минуту назад

Врач рассказал, какая привычка приводит к глухоте

Мира Маркина

Чистка ушей ватными палочками – безобидная процедура, чреватая неисправимыми последствиями. Подробнее о них “Рамблеру” рассказал заведующий хирургическим отделением воронежской клиники “РЖД-Медицина”, бариатрический хирург Максим Елисеев.

Врач рассказал, какая привычка приводит к глухоте
Фото: unsplash.comunsplash.com

Ушная сера, несмотря на всю ее неэстетичность, выполняет важную функцию. Она увлажняет слуховой тракт и способствует его естественному очищению.

Тем не менее, избыток этого вещества вреден, как и использование ватных палочек.

Эксперт объяснил, что для безопасного очищения слуховых проходов достаточно орошения наружного слухового прохода во время водно-гигиенических процедур. Регулярное использование ватных палочек – глубокое, грубое, бесконтрольное – пагубно влияет на дееспособность этого органа. Образование “серных пробок” становится причиной снижения слуха и формирования благоприятной среды для развития инфекции, резюмировал врач.

Ранее “Рамблер” писал о пяти гигиенических привычках, от которых лучше избавиться.

Новости,Максим Елисеев,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыГороскопы
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители