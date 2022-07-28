Врач рассказал, какая привычка приводит к глухоте

Чистка ушей ватными палочками – безобидная процедура, чреватая неисправимыми последствиями. Подробнее о них “Рамблеру” рассказал заведующий хирургическим отделением воронежской клиники “РЖД-Медицина”, бариатрический хирург Максим Елисеев.

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Ушная сера, несмотря на всю ее неэстетичность, выполняет важную функцию. Она увлажняет слуховой тракт и способствует его естественному очищению.

Тем не менее, избыток этого вещества вреден, как и использование ватных палочек.