Новости
Коронавирус
Болезни и лекарства
Наука
Народная медицина
ЗОЖ
+23° в 
USD 60.16EUR 61.27
Войти в почту
2 часа назад

Врач объяснил, что сильнее всего страдает в организме при COVID-19

Даша Краснова

Врач-инфекционист, главврач клиники «Инвитро-Сибирь» Андрей Поздняков рассказал, по каким органам сильнее всего бьет коронавирус.

Врач объяснил, что сильнее всего страдает в организме при COVID-19
Фото: РамблерРамблер

По его словам, главой мишенью становится эндотелий кровеносных сосудов, поэтому вирус опасен для тех, у кого есть генетически обусловленные или врожденные проблемы со свертывающей системой. Об этом сообщает «Лента.ру».

"Для таких пациентов ковид может стать триггером: запустить поражение эндотелия, которое потом стимулирует «избыточную» свертываемость, и человек может умереть от инфаркта или инсульта", - Андрей Поздняков

Врач отметил, что коронавирус, как и другая болезнь, у каждого человека протекает по-своему. Но для при легком течении может появиться постковидный синдром, который перейдет в длительную болезнь.

До этого мы рассказывали о том, правда ли, что коронавирус может серьезно навредить мозгу.

Новости,Андрей Поздняков,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители