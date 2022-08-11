Ученые назвали досуг, снижающий риск деменции

Китайские ученые выяснили, какие виды досуга помогают сократить риск развития деменции. Результаты исследования опубликованы в издании Neurology.
Эксперты из Шестой больницы Пекинского университета провели метаанализ, изучив 38 исследований, проведенных с участием более двух миллионов пациентов без деменции. За ними наблюдали около трех лет и опрашивали о том, как они проводят досуг. У 74 700 испытуемых со временем обнаружили прогрессирующее слабоумие.
Как оказалось, у пациентов, которые занимались письмом, чтением, музыкой, играми и изготавливали поделки, риск развития нейродегенеративного заболевания был на 23 процента ниже, чем у тех, кто не имел аналогичных увлечений. Также ученые выяснили, что занятие спортом, ходьба, бег, плавание, йога, танцы и езда на велосипеде снижали риск развития деменции на 17 процентов.