Ученые назвали досуг, снижающий риск деменции

Эксперты из Шестой больницы Пекинского университета провели метаанализ, изучив 38 исследований, проведенных с участием более двух миллионов пациентов без деменции. За ними наблюдали около трех лет и опрашивали о том, как они проводят досуг. У 74 700 испытуемых со временем обнаружили прогрессирующее слабоумие.