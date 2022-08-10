Врач рассказал, можно ли умереть от «разбитого сердца»

Врач-терапевт Денис Прокофьев рассказал о том, как на самом деле влияет на человека «разбитое сердце» и можно ли от него умереть. Об этом он сообщил в разговоре с «Рамблер.Доктором».
Эксперт отметил, что слова «любовь» и «неразделенная любовь» — просто красивые фразы. Однако расставание может спровоцировать необратимые последствия для организма: повышенное давление, гипертонический криз и инфаркт. Все это происходит из-за сильного стресса при расставании.
Также во время стресса могут активизироваться органические заболевания сердца, но они развиваются не в один день. Болезнь может долго прогрессировать, но стресс также может повлиять на ухудшение состояния.
Прокофьев также добавил, что неразделенная любовь опасна для людей старше 40 лет, так как до этого возраста организм еще способен выдерживать такие состояния, как гипертонический криз.
Ранее сообщалось, что кардиолог назвал нормальные показатели пульса.