Названы признаки, указывающие на рак предстательной железы

Врач-онкоуролог Денис Алтунин рассказал о тревожных симптомах, которые могут сигнализировать о раке предстательной железы. Об этом сообщает "Лента.ру".

Как отметил онкоуролог, рак предстательной железы начинает проявлять себя очень поздно, поэтому на ранних стадиях его обнаружить тяжело. Чаще всего проявляется такой симптом, как проблемы с мочеиспусканием. Также стоит обратить внимание на боли внизу живота и пояснице, появление крови при мочеиспускании и эректильную дисфункцию.

Из признаков рака Алтунин также посоветовал обратить внимание общее недомогание, вялость, усталость, резкое снижение веса без особых причин и частые отеки ног. Онкоуролог посоветовал всем мужчинам после 40 лет посещать уролога, даже если их ничего не беспокоит.

Ранее сообщалось, что из-за употребления горячей пищи может появиться рак.