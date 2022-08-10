Новости
Коронавирус
Болезни и лекарства
Наука
Народная медицина
ЗОЖ
+26° в 
USD 60.16EUR 61.27
Войти в почту
3 часа назад

Названы признаки, указывающие на рак предстательной железы

Мария Каткова

Врач-онкоуролог Денис Алтунин рассказал о тревожных симптомах, которые могут сигнализировать о раке предстательной железы. Об этом сообщает "Лента.ру".

Названы признаки, указывающие на рак предстательной железы
Фото: stock.adobe.comstock.adobe.com

Как отметил онкоуролог, рак предстательной железы начинает проявлять себя очень поздно, поэтому на ранних стадиях его обнаружить тяжело. Чаще всего проявляется такой симптом, как проблемы с мочеиспусканием. Также стоит обратить внимание на боли внизу живота и пояснице, появление крови при мочеиспускании и эректильную дисфункцию.

Из признаков рака Алтунин также посоветовал обратить внимание общее недомогание, вялость, усталость, резкое снижение веса без особых причин и частые отеки ног. Онкоуролог посоветовал всем мужчинам после 40 лет посещать уролога, даже если их ничего не беспокоит.

Ранее сообщалось, что из-за употребления горячей пищи может появиться рак.

Новости,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыГороскопы
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители