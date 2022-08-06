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1 час назад

Дерматолог рассказала, где чаще возникают опасные родинки

Даша Краснова

Дерматолог-косметолог Оксана Кохнович рассказала, где чаще всего возникают опасные родинки. По ее словам, это области, на которые чаще всего люди не обращают внимания. Об этом сообщает Life.ru.

Дерматолог рассказала, где чаще возникают опасные родинки
Фото: социальные сетисоциальные сети

«У мужчин опасные родинки чаще находятся на спине, в области лопаток. У женщин — чаще на коже голеней. Только у жителей стран с очень жарким климатом чаще располагаются на лице», — уточнила врач.

Локализация пигментных образований связана с тем, что эти участки тела чаще всего бывают открытыми. Поэтому важно подвергать тщательному осмотру весь кожный покров.

До этого мы рассказывали, что будет, если повредить родинку.

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