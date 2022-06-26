Что будет, если повредить родинку

Повредить родинку можно совершенно случайно. Насколько это опасно и как понять по родинке, что с ней все нормально? Спросили врача общей практики Дениса Прокофьева.
По словам медика, при определенных факторах родинка может превратиться в раковое образование. Однако определить это может только врач на осмотре:
Среди факторов, провоцирующих появление раковых клеток в обычном невусе, - это ультрафиолетовые лучи и постоянная травматизация. Однако это может произойти и без их воздействия.
Врач отметил, что хороший признак, когда из родинки растут волосы. Это говорит о том, что родинка является придатком кожи, и есть волосяной фолликул, который не поврежден. Можно ли вырывать волосы из родинки?