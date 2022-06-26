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2 часа назад

Что будет, если повредить родинку

Мира Маркина
Прокофьев Денис Александровичэксперт

Повредить родинку можно совершенно случайно. Насколько это опасно и как понять по родинке, что с ней все нормально? Спросили врача общей практики Дениса Прокофьева.

Что будет, если повредить родинку
Фото: Adobe StockAdobe Stock

По словам медика, при определенных факторах родинка может превратиться в раковое образование. Однако определить это может только врач на осмотре:

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Когда мы говорим о родинках, мы подразумеваем, что это пигментный нарост. Безусловно, родинка опасна при воздействии определенных факторов, она может превратиться в раковые образования (новообразования). Как правило, это плоскоклеточный рак, который бывает двух форм: меланома и базалиома.

Обычный обыватель не сможет определить, является ли родинка родинкой, базелиома, меланома ли это, или это всевозможные канделомы. Вообще образований на коже множество. Для того, чтобы определить, что же это, нужно сходить к дерматологу и с помощью дерматоскопа посмотреть. Сейчас есть специальные приложения, которые с помощью специального скрининга могут дифференцировать, что это за образования.
Прокофьев Денис Александрович
Прокофьев Денис АлександровичВрач общей практики, врач-кардиолог, заведующий структурным подразделением, обладатель статуса "Московский врач"

Среди факторов, провоцирующих появление раковых клеток в обычном невусе, - это ультрафиолетовые лучи и постоянная травматизация. Однако это может произойти и без их воздействия.

Чтобы это исключить, необходимо регулярно посещать врача дерматолога, делать дерматоскопию. Сейчас даже существуют специальные дерматологические карты, которые позволяют отслеживать динамику изменения родинок.
Прокофьев Денис Александрович
Прокофьев Денис АлександровичВрач общей практики, врач-кардиолог, заведующий структурным подразделением, обладатель статуса "Московский врач"

Врач отметил, что хороший признак, когда из родинки растут волосы. Это говорит о том, что родинка является придатком кожи, и есть волосяной фолликул, который не поврежден. Можно ли вырывать волосы из родинки?

Как правило, это доброкачественный пигментный невус, который не вызывает опасений. Выдирать и резать можно, но осторожно, без повреждения самой родинки.
Прокофьев Денис Александрович
Прокофьев Денис АлександровичВрач общей практики, врач-кардиолог, заведующий структурным подразделением, обладатель статуса "Московский врач"
Болезни и лекарства,
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