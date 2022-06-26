Что будет, если повредить родинку

Когда мы говорим о родинках, мы подразумеваем, что это пигментный нарост. Безусловно, родинка опасна при воздействии определенных факторов, она может превратиться в раковые образования (новообразования). Как правило, это плоскоклеточный рак, который бывает двух форм: меланома и базалиома.



Обычный обыватель не сможет определить, является ли родинка родинкой, базелиома, меланома ли это, или это всевозможные канделомы. Вообще образований на коже множество. Для того, чтобы определить, что же это, нужно сходить к дерматологу и с помощью дерматоскопа посмотреть. Сейчас есть специальные приложения, которые с помощью специального скрининга могут дифференцировать, что это за образования.



Прокофьев Денис Александрович Врач общей практики, врач-кардиолог, заведующий структурным подразделением, обладатель статуса "Московский врач"