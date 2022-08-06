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2 часа назад

Врач назвала опасность барокамеры

Мария Каткова

Дерматолог Татьяна Егорова рассказала об опасностях, которые подстерегают тех, кто использует барокамеры. Об этом сообщает Blitz+.

Врач назвала опасность барокамеры
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Эксперт отметила, что у использования барокамеры действительно много преимуществ, и подобные процедуры назначают людям с различными заболеваниями. Например, при хронической сердечной недостаточности, коронавирусе, при гипоксии. Она также отметила, что процедуры в барокамере действительно могут продлить жизнь.

Однако у использования барокамеры есть опасные моменты. Так, пользоваться ей нужно исключительно под наблюдением врача. Медик пояснила, что люди "горят" в подобных камерах. Кроме того, она может случайно захлопнуться.

Ранее сообщалось, что неприятный запах изо рта назвали симптомом рака.

Новости,Татьяна Егорова,
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