Врач назвала опасность барокамеры

Дерматолог Татьяна Егорова рассказала об опасностях, которые подстерегают тех, кто использует барокамеры. Об этом сообщает Blitz+.

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Эксперт отметила, что у использования барокамеры действительно много преимуществ, и подобные процедуры назначают людям с различными заболеваниями. Например, при хронической сердечной недостаточности, коронавирусе, при гипоксии. Она также отметила, что процедуры в барокамере действительно могут продлить жизнь.

Однако у использования барокамеры есть опасные моменты. Так, пользоваться ей нужно исключительно под наблюдением врача. Медик пояснила, что люди "горят" в подобных камерах. Кроме того, она может случайно захлопнуться.