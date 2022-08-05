Врач объяснил, чем на самом деле опасна зависимость от пива

"Вне зависимости от содержания алкоголя в напитке, самое опасное — это то, что он в принципе содержит спирт. Развитие хронического алкоголизма будет происходить вне зависимости от процентного содержания алкоголя в напитке. Ежедневное употребление этилового спирта приводит к развитию хронического алкоголизма и токсического поражения органов и систем. Поэтому не должно быть ежедневного употребления пива, лишь эпизоды. Если привычка становится ежедневной, речь идет о хроническом алкоголизме, алкогольном поражении печени и другим заболеваниям".



Прокофьев Денис Александрович Врач общей практики, врач-кардиолог, заведующий структурным подразделением, обладатель статуса "Московский врач"