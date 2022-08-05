Врач объяснил, чем на самом деле опасна зависимость от пива

В первую пятницу августа во всем мире празднуют Международный день пива. Но не стоит забывать, что чрезмерное употребление пива может вызвать самую настоящую зависимость.
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Об этом "Рамблеру" сообщил врач общей практики Денис Прокофьев.
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"Вне зависимости от содержания алкоголя в напитке, самое опасное — это то, что он в принципе содержит спирт. Развитие хронического алкоголизма будет происходить вне зависимости от процентного содержания алкоголя в напитке. Ежедневное употребление этилового спирта приводит к развитию хронического алкоголизма и токсического поражения органов и систем. Поэтому не должно быть ежедневного употребления пива, лишь эпизоды. Если привычка становится ежедневной, речь идет о хроническом алкоголизме, алкогольном поражении печени и другим заболеваниям".
Длительное употребление пива нарушает работу метаболизма и печени. Это может привести к циррозу и даже летальному исходу. Но даже на начальном этапе злоупотребление пивом будет иметь и внешние проявления.
"Вторая проблема пива связана с его высокой калорийностью, это приводит к развитию метаболического синдрома и увеличению избыточного ИМТ. Потребление пива всегда связано с избытком калорий, которые трансформируются в пивной живот".
Более того, концентрация вредных веществ в организме и нарушения работы печени неизбежно приведут к заболеваниям кожи. К тому же, пиво — сильный аллерген.
"Ячмень относится к группе злаковых, который вызывает развитое бронхиальной астмы, аллергических дерматитов, полинозов. И один бокал пива для аллергиков может являться сильнейшим провоцирующим фактором. Поэтому употребление пива может носить только эпизодический характер, не чаще двух в неделю, не превышая объем более 500 мл".