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3 часа назад

Врач объяснил, чем на самом деле опасна зависимость от пива

Даша Краснова
Прокофьев Денис Александровичэксперт

В первую пятницу августа во всем мире празднуют Международный день пива. Но не стоит забывать, что чрезмерное употребление пива может вызвать самую настоящую зависимость.

Врач объяснил, чем на самом деле опасна зависимость от пива
Фото: unsplashunsplash

Об этом "Рамблеру" сообщил врач общей практики Денис Прокофьев.

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"Вне зависимости от содержания алкоголя в напитке, самое опасное — это то, что он в принципе содержит спирт. Развитие хронического алкоголизма будет происходить вне зависимости от процентного содержания алкоголя в напитке. Ежедневное употребление этилового спирта приводит к развитию хронического алкоголизма и токсического поражения органов и систем. Поэтому не должно быть ежедневного употребления пива, лишь эпизоды. Если привычка становится ежедневной, речь идет о хроническом алкоголизме, алкогольном поражении печени и другим заболеваниям".
Прокофьев Денис Александрович
Прокофьев Денис АлександровичВрач общей практики, врач-кардиолог, заведующий структурным подразделением, обладатель статуса "Московский врач"

Длительное употребление пива нарушает работу метаболизма и печени. Это может привести к циррозу и даже летальному исходу. Но даже на начальном этапе злоупотребление пивом будет иметь и внешние проявления.

"Вторая проблема пива связана с его высокой калорийностью, это приводит к развитию метаболического синдрома и увеличению избыточного ИМТ. Потребление пива всегда связано с избытком калорий, которые трансформируются в пивной живот".
Прокофьев Денис Александрович
Прокофьев Денис АлександровичВрач общей практики, врач-кардиолог, заведующий структурным подразделением, обладатель статуса "Московский врач"

Более того, концентрация вредных веществ в организме и нарушения работы печени неизбежно приведут к заболеваниям кожи. К тому же, пиво — сильный аллерген.

"Ячмень относится к группе злаковых, который вызывает развитое бронхиальной астмы, аллергических дерматитов, полинозов. И один бокал пива для аллергиков может являться сильнейшим провоцирующим фактором. Поэтому употребление пива может носить только эпизодический характер, не чаще двух в неделю, не превышая объем более 500 мл".
Прокофьев Денис Александрович
Прокофьев Денис АлександровичВрач общей практики, врач-кардиолог, заведующий структурным подразделением, обладатель статуса "Московский врач"

По словам врача, абсолютными противопоказаниями к употреблению пива будут беременность, нарушение функции работы почек и печени, проблемы ЦНС и перенесенный инсульт.

До этого мы рассказывали, как питание и пиво способны менять поведение мужчин.

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