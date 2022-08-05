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4 часа назад

Кардиолог назвал причины развития тромбоза

Даша Краснова

Врач функциональной диагностики, кардиолог Европейского медицинского центра Терренс Лионель Лепанда Кики рассказал, что основные причины тромбозов можно разделить на две группы — наследственные и приобретенные. Его слова передает «Лента.ру».

Кардиолог назвал причины развития тромбоза
Фото: unsplashunsplash

Венозный тромбоз возникает, если одновременно действуют несколько факторов риска. Чаще всего это связано с возрастом, так как у пожилых людей часто есть и другие заболевания, встречаются и изменения в самих венах.

Помимо возраста важным фактором риска развития тромбоза является пол. В целом, женщины меньше склонны к тромбозам, но риск и молодых девушек выше во время беременности и родов. После 45 лет риски тромбов у людей становится равными.

Во время операций повышается риск венозных тромбозов во время и после них. Это связано с изменением уровня различных показателей свертывающей системы крови и со снижением активности в послеоперационном периоде, особенно в том случае, если необходим длительный постельный режим.

Опасность можно значительно снизить если применять компрессионный трикотаж, эластические бинты во время и после операции или специальные устройства для перемежающейся компрессии, которые улучшают кровоток у прикованных к постели пациентов.

Значительно повышен риск тромбозов у пациентов с тяжелыми травмами, например после ДТП. Даже при незначительных повреждениях таза, позвоночника и переломах костей конечностей необходим длительный постельный режим. Так как скорость кровотока в глубоких венах снижена. По этой же причине, сюда можно добавить людей, которые много сидят.

А также существует ряд генетических нарушений, повышающих вероятность тромбообразования.

«Чтобы выявить эти нарушения, необходимо специальное лабораторное обследование. Его проводят, как правило, у всех пациентов, перенесших венозный тромбоз, при планировании беременности, а также у лиц с высоким риском тромбоза, которым предстоит крупное хирургическое вмешательство», — пояснил он.

До этого мы рассказывали про необратимые последствия инсульта.

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