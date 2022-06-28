Кардиолог раскрыл необратимые последствия инсульта

"Инсульт может привести к инвалидности, когда у человека возникает ограничение физических или умственных способностей. Например, он не может внятно говорить, части тела перестают хорошо слушаться, происходит ограниченность движений. Однако некоторые инсульты легко протекают и не оставляют и следа на состоянии организма. Самый печальный исход заболевания — это смерть. К сожалению, это достаточно частое явление. Примерно каждый третий инсульт заканчивается летальным исходом".