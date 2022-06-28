Кардиолог раскрыл необратимые последствия инсульта

Доктор медицинских наук, кардиолог Заур Шугушев в беседе с "Вечерней Москвой" перечислил самые опасные последствия инсульта.
Медик отметил, что крайне важно понимать причину инсульта. Кроме того, малый инсульт без серьезных последствий может быть предвестником большого:
"Если был один инсульт, который не привел к инвалидности, то это не значит, что второй и третий гарантированно обойдут человека стороной. Чаще всего за микроинсультами следует инвалидизирующее нарушение церебрального кровообращения".
Шугушев напомнил, что инсульт может быть чреват серьезными последствиями, в числе которых слабоумие, потеря правильной моторики движений и даже летальный исход:
"Инсульт может привести к инвалидности, когда у человека возникает ограничение физических или умственных способностей. Например, он не может внятно говорить, части тела перестают хорошо слушаться, происходит ограниченность движений. Однако некоторые инсульты легко протекают и не оставляют и следа на состоянии организма. Самый печальный исход заболевания — это смерть. К сожалению, это достаточно частое явление. Примерно каждый третий инсульт заканчивается летальным исходом".
Кардиолог подчеркнул – не стоит дожидаться предвестников инсульта, чтобы заниматься его профилактикой:
"Нервная система практически не восстанавливается. Не стоит надеяться, что после большого инсульта можно будет полностью вернуться к привычной жизни. Это бывает в крайне редких случаях. Я отмечу, что главное — не доводить до инсульта. А в случае, когда заболевание не удалось вовремя предотвратить, необходимо срочно выяснить причину".
По мнению врача, предупредить повторный инсульт помогут лекарства, своевременное хирургическое вмешательство и смена образа жизни.
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