Мясников рассказал о смертельных последствиях гриппа

«Хочу напомнить, что грипп может быть смертельно опасен. Согласно Мировой статистике по 33 странам, с 1999 по 2015 годы от гриппа ежегодно умирали около 700 тыс человек в год. Ещё примерно столько же умирает ежегодно от осложнения хронических заболеваний, вызванных гриппом», – отметил врач.