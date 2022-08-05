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4 часа назад

Мясников рассказал о смертельных последствиях гриппа

Даша Краснова

Врач и ведущий Александр Мясников рассказал о том, почему грипп на самом деле опасен. Об этом он написал в Telegram-канале.

Мясников рассказал о смертельных последствиях гриппа
Фото: UnsplashUnsplash

«Хочу напомнить, что грипп может быть смертельно опасен. Согласно Мировой статистике по 33 странам, с 1999 по 2015 годы от гриппа ежегодно умирали около 700 тыс человек в год. Ещё примерно столько же умирает ежегодно от осложнения хронических заболеваний, вызванных гриппом», – отметил врач.

По словам врача, необходимо придерживаться принципов здорового образа жизни и поддерживать иммунитет. Например, не переедать и достаточно двигаться. В случае проблем со здоровьем, обращаться к врачу.

«Ограничение калорий, правильное питание, движение, закаливание, контроль за течением хронических болезней, выполнение элементарных санитарных требований – ключ к повышению иммунитета», – заявил он.

До этого мы рассказывали, что прививки от гриппа снижают риск развития болезни Альцгеймера.

Новости,Александр Мясников,
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