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52 минуты назад

Прививки от гриппа снижают риск развития болезни Альцгеймера

Мира Маркина

Специалисты Центра медицинских наук Техасского университета в Хьюстоне провели исследование. В его рамках выяснилось, что своевременная вакцинация пожилых людей помогает уберечь их от развития болезни Альцгеймера. Соответствующая статья появилась в издании Journal of Alzheimer's Disease.

Прививки от гриппа снижают риск развития болезни Альцгеймера
Фото: flickr.comflickr.com

В поле внимания ученых оказалось два миллиона пациентов, чей средний возраст был 73 года. Наблюдение за ними велось в течение четырех лет. Примерно половина испытуемых проходила вакцинацию от гриппа. Ученые выяснили, что только у 5,1% этих людей с возрастом развилась болезнь Альцгеймера. У 8,5% непривитых граждан это заболевание также появилось.

Следовательно, появилось предположение, что вакцинация снижает риск заболеть примерно на 40%.

«Мы считаем, что иммунная система сложна, и некоторые изменения, такие как пневмония, могут активировать ее таким образом, что болезнь Альцгеймера усугубляется. Но другие вещества, которые активируют иммунную систему, могут действовать иначе, защищая от болезни Альцгеймера», — отметили авторы исследования.

Ученым предстоит выяснить, какие еще вакцины обладают таким эффектом. В частности, прививки от COVID-19.

Ранее «Рамблер» писал о трех самых неочевидных признаках приближения болезни Альцгеймера.

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