Прививки от гриппа снижают риск развития болезни Альцгеймера

Специалисты Центра медицинских наук Техасского университета в Хьюстоне провели исследование. В его рамках выяснилось, что своевременная вакцинация пожилых людей помогает уберечь их от развития болезни Альцгеймера. Соответствующая статья появилась в издании Journal of Alzheimer's Disease.

В поле внимания ученых оказалось два миллиона пациентов, чей средний возраст был 73 года. Наблюдение за ними велось в течение четырех лет. Примерно половина испытуемых проходила вакцинацию от гриппа. Ученые выяснили, что только у 5,1% этих людей с возрастом развилась болезнь Альцгеймера. У 8,5% непривитых граждан это заболевание также появилось.