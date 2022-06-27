Прививки от гриппа снижают риск развития болезни Альцгеймера

Специалисты Центра медицинских наук Техасского университета в Хьюстоне провели исследование. В его рамках выяснилось, что своевременная вакцинация пожилых людей помогает уберечь их от развития болезни Альцгеймера. Соответствующая статья появилась в издании Journal of Alzheimer's Disease.
В поле внимания ученых оказалось два миллиона пациентов, чей средний возраст был 73 года. Наблюдение за ними велось в течение четырех лет. Примерно половина испытуемых проходила вакцинацию от гриппа. Ученые выяснили, что только у 5,1% этих людей с возрастом развилась болезнь Альцгеймера. У 8,5% непривитых граждан это заболевание также появилось.
Следовательно, появилось предположение, что вакцинация снижает риск заболеть примерно на 40%.
«Мы считаем, что иммунная система сложна, и некоторые изменения, такие как пневмония, могут активировать ее таким образом, что болезнь Альцгеймера усугубляется. Но другие вещества, которые активируют иммунную систему, могут действовать иначе, защищая от болезни Альцгеймера», — отметили авторы исследования.
Ученым предстоит выяснить, какие еще вакцины обладают таким эффектом. В частности, прививки от COVID-19.
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