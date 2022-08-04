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2 часа назад

Врач рассказал, с чем можно спутать воспаление аппендикса

Мира Маркина

Симптомы аппендицита легко спутать с обострением некоторых других заболеваний желудочно-кишечного тракта и инфекциями. Подробнее об этом URA.RU рассказал Илья Колышев, хирург, руководитель центра новых хирургических технологий ФГМЦ имени Бурназяна, кандидат медицинских наук.

Врач рассказал, с чем можно спутать воспаление аппендикса
Фото: unsplash.comunsplash.com

Эксперт объяснил: ранее аппендицит называли “обезьяной всех болезней”. Ввиду того, что его часто путали с симптомами инфекционных заболеваний.

“Банальный аппендицит часто путали с сальмонеллезом, иерсиниозом, даже с какими-то формами чумы», — перечислил врач.

Из-за случаев атипичного проявления воспаление аппендикса иногда путают с обострением гастрита, язвой желудка, холециститом или панкреатитом. В редких случаях аппендицит сопровождается дизурическими явлениями.

Резюмируя, собеседник издания отметил, что у бригад скорой помощи достаточно опыта, чтобы определить настоящую причину ухудшения состояния пациента. Какую бы маскировку аппендицит ни выбрал.

Ранее мы писали о том, что будет, если часто пить обезболивающие от головы.

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