Человечеству предрекли волну постковидной деменции

Ученые Чикагского университета, проанализировав влияние новой коронавирусной инфекции COVID-19 на организм человека, забили тревогу. Согласно их предположениям, чрезмерная вирусная нагрузка на обонятельную луковицу может привести к деменции. Подробная информация об исследовании появилась на портале журнала Journal of Neurophysiology.

Обонятельная луковица несет нашему организму пользу, о которой мы не догадываемся. Она помогает мозгу обучаться, запоминать и эмоционировать, снабжая его сенсорной информацией. Поскольку обонятельный эпителий очень близок к луковице, коронавирус может разрушать ее, влияя на когнитивные функции пациента и после выздоровления. По мнению ученых Чикагского университета, поврежденные луковицы провоцируют у живых существ тревожное состояние и депрессию.

Следовательно, 15 миллионов пациентов, столкнувшихся с проблемами с обонянием после выздоровления от COVID-19, могут в будущем страдать и от деменции. Ведь их обонятельные луковицы сильно повреждены.

«Предыдущие пандемии также подтверждают теорию о том, что «вирусное вторжение в центральную нервную систему может быть триггером для нейродегенерации», — объяснила один из авторов исследования Лесли Кей.