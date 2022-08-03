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53 минуты назад

Раскрыта польза употребления теплой воды натощак

Мария Каткова

Алексей Воротников, врач и специалист по китайской народной медицине, раскрыл пользу употребления стакана теплой воды натощак. Об этом сообщает "Доктор Питер".

Раскрыта польза употребления теплой воды натощак
Фото: Unsplash.comUnsplash.com

Эксперт утверждает, что употребление теплой воды натощак помогает органам ЖКТ. Они участвуют в выработке энергии в течение дня.

Воротников посоветовал употреблять теплую воду, температура которой будет в районе 40-50 градусов. В этом случае организму не нужно будет ее нагревать и тратить энергию. Он отметил, что слишком холодная вода может вызвать проблемы с желудком.

Специалист добавил, что люди, которые вводят такой ритуал в привычку, замечают улучшение пищеварения, а также то, что органы желудочно-кишечного тракта начинают работать лучше. Он советует выпивать воду натощак тем, кто страдает от дисфункции кишечника и поджелудочной, гастритом и сахарным диабетом.

Ранее сообщалось, что врач предупредил о вреде пива для мужского здоровья.

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