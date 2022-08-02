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3 часа назад

Врач предупредил о вреде пива для мужского здоровья

Катерина Саломе

Чрезмерное употребление пива приводит к дисбалансу гормонов и негативно влияет на мужское либидо. Об этом в беседе с «Известиями» заявил врач-диетолог Сергей Обложко.

Врач предупредил о вреде пива для мужского здоровья
Фото: pixabay.compixabay.com

Из-за переизбытка пенного напитка в организме может идти излишняя нагрузка на сердце и сосуды. Также существует высокая вероятность появления «пивного живота».

«В пиве содержится большое количество фитоэстрогенов — веществ, которые по химической структуре напоминают женские половые гормоны. Поэтому мужчины, злоупотребляющие этим напитком, могут отметить снижение либидо и развитие вторичных половых признаков по женскому типу, например увеличение молочных желез»,

— заявил доктор, добавив, что из-за чрезмерного употребления пива может появиться висцеральный жир.

Ранее мы сообщали о том, что врач предупредил о последствиях резкого отказа от кофе.

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