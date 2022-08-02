Врач предупредил о вреде пива для мужского здоровья

Чрезмерное употребление пива приводит к дисбалансу гормонов и негативно влияет на мужское либидо. Об этом в беседе с «Известиями» заявил врач-диетолог Сергей Обложко.

Фото: pixabay.com pixabay.com

Из-за переизбытка пенного напитка в организме может идти излишняя нагрузка на сердце и сосуды. Также существует высокая вероятность появления «пивного живота».

«В пиве содержится большое количество фитоэстрогенов — веществ, которые по химической структуре напоминают женские половые гормоны. Поэтому мужчины, злоупотребляющие этим напитком, могут отметить снижение либидо и развитие вторичных половых признаков по женскому типу, например увеличение молочных желез»,

— заявил доктор, добавив, что из-за чрезмерного употребления пива может появиться висцеральный жир.