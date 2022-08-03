Врач рассказала, при каких заболеваниях появляются отеки

Терапевт и эндокринолог Елена Киселева рассказала, о каких опасных заболеваниях сигнализируют отеки. Об этом сообщают "Известия".
Она отметила, что сам факт отеков может предупреждать о том, что в организме происходит что-то неладное. Для того, чтобы поставить точный диагноз, необходимо провести исследование нижних конечностей, а также обследовать почки, щитовидную железу, сердце, сосуды и вены.
Отеки могут быть симптомом опасных заболеваний. Так, это может сигнализировать о варикозной болезни, лимфостазе и опухолях, сдавливающих сосуды.
Для того, чтобы не усугублять ситуацию, терапевт посоветовала ограждать себя от открытого солнца, соблюдать специальную диету, пить больше воды, вести активный образ жизни и граничить продукты, вызывающие обезвоживание.
Ранее сообщалось, что эксперты назвали опасные в жару лекарства.