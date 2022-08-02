Эксперты назвали опасные в жару лекарства

Специалисты Йельской школы общественного здравоохранения (США) и Немецкого исследовательского центра гигиены окружающей среды (Германия) заявили, что прием аспирина, антитромбоцитарных препаратов и бета-блокаторов в жару могут способствовать инфаркту миокарда. Результаты исследования опубликованы в статье в журнале Nature Cardiovassal Research.

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Экспертами было проанализировано 2494 случая инфаркта миокарда, произошедшие в городе Аугсбург (Германия) с мая по сентябрь с 2001-го по 2014 год. Им удалось выяснить, что риск несмертельного инфаркта миокарда был увеличен среди пациентов, принимавших антитромбоцитарные препараты или блокаторы бета-рецепторов, по сравнению с теми, кто их не принимал, на 63 и 65 процентов соответственно.

Также при сравнении более молодых пациентов (от 25 до 59 лет) с пожилыми (от 60 до 74 лет) стало известно, что первые , принимавшие бета-блокаторы и антитромбоцитарные препараты, оказались в большей степени подвержены сердечному приступу, связанному с жарой, несмотря на то, что ишемическая болезнь сердца у них была не столь выраженной.

А более ранних исследованиях было показано, что воздействие тепла или холода увеличивает вероятность сердечных приступов. Так, частота сердечных приступов, связанных с жарой, возрастет, как только планета прогреется на 2-3 градуса по Цельсию.