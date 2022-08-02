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3 часа назад

Ученые заявили, что смартфоны улучшают память

Мария Иглина

Исследователи из Института когнитивной неврологии Университетского колледжа Лондона заявили, что смартфоны и другие цифровые устройства способны улучшить навыки запоминания. Результаты исследования опубликованы в Journal of Experimental Psychology.

Ученые заявили, что смартфоны улучшают память
Фото: unsplash.comunsplash.com

Так, экспертами было разработано задание на запоминание. У эксперименте приняли участие 158 добровольцев в возрасте от 18 до 71 года.

Каждому из участников было показано 12 пронумерованных кругов на экране. Некоторые из них необходимо было по памяти перетащить налево или направо. И за правильное выполнение участникам начисляли баллы, причем за одну из сторон в 10 раз больше, чем за другую.

Стоит отметить, что в половине заданий они использовали только собственную память, а в остальных случаях им было разрешено записать шпаргалку на каком-либо цифровом устройстве.

Выяснилось, что участники чаще вели заметки о более "дорогих" кругах. И, в итоге, подобная информация улучшила память участников: на 18 процентов в случае "дорогих" кругов и на 27 процентов в случае "дешевых".

Эксперты сделали вывод, что внесение информации на цифровое устройство делает ее запоминание проще.

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