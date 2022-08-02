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3 часа назад

Выяснилось, почему мясо смертельно опасно для пожилых

Катерина Саломе

Чрезмерное употребление мяса пожилыми людьми связано с увеличением риска смерти. Об этом заявили специалисты Школы диетологии и политики им. Фридмана в Университете Тафтса и Кливлендской клинической лаборатории Лернера. Результаты научной работы опубликованы в журналах Arteriosclerosis Thrombosis and Vascular Biology и JAMA Network Open.

Выяснилось, почему мясо смертельно опасно для пожилых
Фото: pixabay.compixabay.com

Ученые провели исследование, в котором приняли участие 3931 пожилых людей старше 65 лет. Выяснилось, что присутствие животной пищи в рационе повышает риск развития атеросклеротических заболеваний, таких как ишемическая болезнь сердца, инфаркт миокарда, инсульт.

По словам экспертов, связь потребления мяса и развития сосудистых болезней связана с изменением микробиома кишечника. Содержащийся в мясе L-карнитин, поступая в кровь, провоцирует бактерии вырабатывать потенциально вредные вещества.

Ранее мы сообщали о том, что ученые обнаружили способ предсказать приближение деменции.

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