Выяснилось, почему мясо смертельно опасно для пожилых

Чрезмерное употребление мяса пожилыми людьми связано с увеличением риска смерти. Об этом заявили специалисты Школы диетологии и политики им. Фридмана в Университете Тафтса и Кливлендской клинической лаборатории Лернера. Результаты научной работы опубликованы в журналах Arteriosclerosis Thrombosis and Vascular Biology и JAMA Network Open.

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Ученые провели исследование, в котором приняли участие 3931 пожилых людей старше 65 лет. Выяснилось, что присутствие животной пищи в рационе повышает риск развития атеросклеротических заболеваний, таких как ишемическая болезнь сердца, инфаркт миокарда, инсульт.

По словам экспертов, связь потребления мяса и развития сосудистых болезней связана с изменением микробиома кишечника. Содержащийся в мясе L-карнитин, поступая в кровь, провоцирует бактерии вырабатывать потенциально вредные вещества.