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1 час назад

Назван неожиданный симптом опасно высокого уровня холестерина

Катерина Саломе

Врач-терапевт, доктор медицинских наук Лаура Парди раскрыла неочевидный признак опасно высокого уровня холестерина. По ее словам, свидетельством этому может служить наличие на коже специфических новообразований. Ее слова приводит издание Eat This, Not That!.

По словам эксперта, у пациентов с повышенным холестерином могут появиться жировые новообразования желтоватого цвета, которые называются ксантомами. Доктор подчеркнула, что чаще всего они образовываются под глазами.

«Ксантомы — это физическое проявление серьезного дисбаланса липидов в организме, и людям, у которые на кожных покровах есть такого типа микроопухоли, необходимо сдать анализ крови для проверки холестерина»,

— заявила Падри.

Терапевт также назвала ожирение еще одним симптомом недуга. Поэтому людям с избыточным весом эксперт советует регулярно сдавать скрининговый анализ крови на липопротеины низкой плотности (ЛПНП) и липопротеины высокой плотности (ЛПВП).

Высокий холестерин зачастую проявляется у тех, кто страдает от гипертонии и диабета, подчеркнула врач. Накопление холестериновых бляшек опасно из-за того, что может спровоцировать развитие инсульта, аневризмы или сердечного приступа, резюмировала Лаура.

Ранее мы сообщали о том, что врачи перечислили нетипичные симптомы инфаркта.

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