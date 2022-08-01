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2 часа назад

Разработано вещество для лечения тяжелого воспаления легких

Мария Иглина

Ученые из Уральского Федерального университета имени Б.Н. Ельцина (УрФУ) разработали вещество, которое позволит лечить тяжелое воспаление легких. Результаты исследования можно найти в журнале Pharmaceuticals.

Разработано вещество для лечения тяжелого воспаления легких
Фото: unsplash.comunsplash.com

Известно, что авторы работы использовали азолоазиновые гетероциклы, препятствующие выработке интерлейкина-6 клетками иммунной системы. Избыток интерлейкина, в свою очередь, вызывает неконтролируемые воспаления, которые приводят к разрушению тканей и угрожают жизни.

"Благодаря нашим изначально фундаментальным исследованиям ряд лекарственных средств уже вышел на фармацевтический рынок",

— поделился научный сотрудник лаборатории органического синтеза УрФУ Константин Саватеев.

Также сообщается, что эксперты проанализируют результаты исследований, чтобы синтезировать новые гетероциклы с усиленными свойствами.

Ранее врач рассказал о долгих последствиях коронавируса.

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