Разработано вещество для лечения тяжелого воспаления легких

Ученые из Уральского Федерального университета имени Б.Н. Ельцина (УрФУ) разработали вещество, которое позволит лечить тяжелое воспаление легких. Результаты исследования можно найти в журнале Pharmaceuticals.

Фото: unsplash.com unsplash.com

Известно, что авторы работы использовали азолоазиновые гетероциклы, препятствующие выработке интерлейкина-6 клетками иммунной системы. Избыток интерлейкина, в свою очередь, вызывает неконтролируемые воспаления, которые приводят к разрушению тканей и угрожают жизни.

"Благодаря нашим изначально фундаментальным исследованиям ряд лекарственных средств уже вышел на фармацевтический рынок",

— поделился научный сотрудник лаборатории органического синтеза УрФУ Константин Саватеев.

Также сообщается, что эксперты проанализируют результаты исследований, чтобы синтезировать новые гетероциклы с усиленными свойствами.

Загрузка…