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1 час назад

Эксперт рассказала, как сифилис маскируется под другие болезни

Мира Маркина

Врач-дерматовенеролог Екатерина Анчикова рассказала, что все чаще медицинские работники встречаются со скрытым течением сифилиса, ее слова передает портал News.ru.

Эксперт рассказала, как сифилис маскируется под другие болезни
Фото: Stock.adobe.comStock.adobe.com

Специалист отметила, что зачастую пациенты игнорируют один из первых симптомов сифилиса – развитие в ротовой полости первичной сифиломы, которую принимают за стоматит или думают, что язвочка стала результатом обычного прикуса губы или десны.

Она также отметила, что причиной заражения может стать не только классический половой контакт, как уверены многие.

«Большую роль играет половое поведение, когда забывают про «защиту», особенно при оральной форме контакта. Многие больные инфицировались именно из-за этого», – подчеркнула Анчикова.

Для точной диагностики необходимо посетить врача, который соберет полный анамнез и проведет все необходимые исследования.

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