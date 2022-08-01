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2 часа назад

Онколог перечислил неочевидные признаки рака

Мира Маркина

Врач-онколог Андрей Пылев в беседе с Ura.ru перечислил не самые очевидные признаки, которые могут свидетельствовать о раке желудка.

Онколог перечислил неочевидные признаки рака
Фото: Unsplash.comUnsplash.com

Основными такими признаками, по словам специалиста, являются слабость, неконтролируемая потеря веса, отсутствие аппетита и отвращение к мясу. Помимо этого врач отметил, что возможны тошнота и рвота сразу после принятия пищи – такое происходит, если опухоль размещается в месте, где пищевод переходит в желудок.

«При локализации опухоли в кардиоэзофагеальном отделе, то есть, в месте, где пищевод переходит в желудок, возникает опухолевый стеноз — сужение просвета. Сразу после приема пищи у людей может возникать тошнота, рвота и чувство, что они не могут принимать пищу из-за механического препятствия», — пояснил врач.

Также Плев отметил, что на рак желудка может указывать неестественный, слишком темный стул и темная рвота. Все вышеперечисленные симптомы должны заставить человека обратиться к врачу, который уже направит вас к гастроэнтерологу, где и проведут необходимые обследования, дабы уточнить, являются ли такие признаки свидетельством серьезного заболевания.

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