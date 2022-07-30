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54 минуты назад

Врач предупредил о последствиях резкого отказа от кофе

Мира Маркина

Регулярное потребление кофе чревато возникновением зависимости, избавиться от которой непросто. Что нужно знать тем, кто хочет отказаться от кофе, в эфире радиостанции “Говорит Москва” рассказал врач-невролог Лев Камышев.

Врач предупредил о последствиях резкого отказа от кофе
Фото: unsplash.comunsplash.com

Вялость, сонливость, головная боль, апатия – типичные симптомы, наблюдаемые у тех, кто хочет “слезть с кофеиновой иглы”. Поскольку организм, привыкая к кофе, перестает вырабатывать собственные гормоны-стимуляторы, человек сталкивается с неприятными ощущениями.

«Кофе стимулирует дофаминергическую систему головного мозга, стимулирует ЦНС. Если человек часто употребляет этот стимулятор, то дофаминергическая система начинает работать хуже. Нужно постепенно приучать организм вырабатывать свои гормоны”, – объяснил эксперт.

Для этого, по словам медика, нужно снижать дозу потребляемого кофеина постепенно. Если вы пьете несколько чашек в день, то резкое ограничение может спровоцировать ухудшение самочувствия.

Также врач рекомендовал не употреблять кофеиносодержащие напитки после обеда.

Ранее “Рамблер” писал о том, почему мы хотим меньше есть, когда на улице жара.

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